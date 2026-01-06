Coup de sang à la Coupe d'Afrique des Nations! Le Nigéria a battu le Mozambique en huitièmes de finale, mais son attaquant vedette Victor Osimhen s'en est pris à son coéquipier Ademola Lookman.

Victor Osimhen, auteur d'un doublé lors de la démonstration du Nigeria contre le Mozambique 4-0 en huitièmes de finale de la CAN-2025 lundi, a vertement pesté contre son coéquipier nigérian Ademola Lookman peu avant d'être remplacé et a boudé la célébration collective, regagnant seul le vestiaire après la victoire.

La scène a fait le tour des réseaux sociaux qui l'ont abondement commentée: à la 63e minute de la rencontre, alors que les Super Eagles menaient déjà 3-0, leur vedette Osimhen, auteur de deux buts sur deux passes de Lookman, a reproché à ce dernier de ne pas lui avoir donné un ballon évident et a presque fini tête contre tête avec son partenaire.

Toujours très remonté, l'attaquant masqué a été remplacé trois minutes après par le joueur du Paris FC Moses Simon et il n'a pas pris part au rassemblement du groupe nigérian sur le terrain après le coup de sifflet final pour célébrer ensemble leur qualification en quarts de finale.

Osimhen est rentré directement au vestiaire et a, un peu plus tard, filé seul et le premier en zone mixte sans un mot pour les journalistes.

Déjà à la 9e minute de la rencontre, il s'en était déjà pris à Lookman, déjà coupable selon lui d'avoir trop tardé à lui passer un ballon, alors qu'il estimait être en bonne position pour frapper.

L'attaquant de l'Atalanta Bergame est lui revenu sur l'incident après la rencontre: «Je n'ai pas vu Osimhen encore, mais je ne crois pas que ce soit très important. 'Vic' est notre atout numéro un, tout le monde le sait, c'est un super attaquant. Alors tout ça n'a pas tellement d'importance», a-t-il minimisé.

Son sélectionneur, le Malien Eric Chelle, sans nier l'incident, n'a pas voulu s'épancher dessus: «cette question concerne ma gestion de l'équipe et ce qui s'est passé sur le terrain», a-t-il déclaré. «Cela restera au sein du groupe. Je n'ai pas besoin de vous dire ce qui s'est passé ni ce qui va se passer», a-t-il répondu fermement à un journaliste qui lui demandait de commenter l'accrochage.

Les Super Eagles affronteront en quarts de finale le vainqueur du huitième de finale le plus indécis, le plus attendu aussi de la compétition opposant l'Algérie et la République démocratique du Congo, mardi à Rabat (17h).