L'avocate de Luis Rubiales demande la relaxe après son baiser forcé

L'avocate de Luis Rubiales a demandé la relaxe pure et simple de l'ex-patron du football espagnol lors de son procès pour agression sexuelle et coercition à l'encontre de la joueuse Jenni Hermoso.

L'avocate de Luis Rubiales (ici en 2023) a demandé sa relaxe pure et simple. Photo: Manu Fernandez

ATS Agence télégraphique suisse

Hermoso accuse Rubiales d'un baiser non consenti en 2023. Dans ses conclusions, Maître Olga Tabau Martínez a affirmé qu'il y avait eu «consentement» et que la conduite de son client, tout en étant «inappropriée», ne pouvait être considérée comme «criminelle».

Lors de ses réquisitions jeudi, la procureure avait confirmé les peines réclamées contre l'ancien président de la Fédération espagnole (RFEF) avant le procès: un an pour agression sexuelle et un an et demi pour coercition.

La magistrate avait aussi confirmé ses réquisitions à l'encontre des coaccusés de Luis Rubiales: l'ancien sélectionneur de la «Roja» féminine Jorge Vilda et deux anciens responsables de la RFEF, Rubén Rivera et Albert Luque, contre qui elle a demandé un an et demi de prison pour les pressions.

«Un comportement très peu cohérent»

L'avocate de Luis Rubiales a estimé jeudi que «des preuves» montraient qu'il y avait bien eu un consentement de Jenni Hermoso. La première est une vidéo réalisée par la joueuse dans les vestiaires juste après le baiser. «On y voit de la bonne humeur, de la joie, une certaine euphorie» de la part de Jenni Hermoso, qui, de plus, «boit du champagne», a fait valoir l'avocate.

«Un comportement très peu cohérent avec cette souffrance dans laquelle tombent immédiatement» les victimes d'agressions sexuelles, a défendu Olga Tabau Martínez.

Un second élément est l'évaluation d'un expert en lecture labiale, qui avait assuré que Luis Rubiales avait bien demandé à la joueuse s'il pouvait lui faire «un petit baiser» avant de l'embrasser. Cet expert avait toutefois précisé ne pas pouvoir confirmer si la joueuse avait répondu.

Le procès se poursuivra vendredi, avec les plaidoiries des avocats des trois co-accusés de Luis Rubiales et les dernières prises de parole des accusés. «Nous verrons si nous pouvons terminer demain (vendredi)», a commenté le juge, qui n'exclut donc pas que le procès ne s'achève que la semaine prochaine.nLe jugement sera ensuite mis en délibéré et pourrait ne pas être rendu avant plusieurs semaines.