Des problèmes cardiaques ont été détectés chez Roberto Carlos lors d'un traitement à la jambe. L'icône brésilienne se porte toutefois bien, compte tenu des circonstances.

Carlo Steiner

Inquiétude pour la légende Roberto Carlos! L'ancien international brésilien, célèbre pour son pied gauche et âgé de 52 ans, a dû subir une opération du cœur, comme le rapportent les médias espagnols.

L'ancien latéral gauche, qui vit majoritairement à Madrid, a été traité pendant ses vacances au Brésil pour un caillot de sang dans la jambe. Les médecins ont alors constaté que son cœur ne fonctionnait pas correctement. La capacité de pompage aurait été considérablement réduite.

Le champion du monde 2002 a donc été opéré d'urgence. L'intervention, qui se déroule normalement en 40 minutes, a duré près de trois heures en raison d'une complication, rapporte «AS». Finalement, tout s'est bien passé.

«Sous haute surveillance»

Selon le journal espagnol, Roberto Carlos a pu être joint personnellement. «Je vais bien maintenant, mais je suis sous étroite surveillance», dit-il. Il devrait rester encore environ quarante-huit heures à l'hôpital.

Roberto Carlos a passé la majeure partie de sa carrière au Real. Il a rejoint le club madrilène en 1996 et a rejoint Fenerbahce en 2007. Avec le club espagnol, il a remporté quatre fois le championnat et trois fois la Champions League. Avec l'équipe nationale, il a remporté la Coupe du monde en Corée du Sud et au Japon en 2002, en battant l'Allemagne en finale. Aujourd'hui, il est l'un des ambassadeurs du Real.