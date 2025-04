L'arbitre en larmes avant le Clasico

Ce samedi a lieu la finale de la Coupe du Roi en Espagne qui mettra aux prises le Real Madrid et Barcelone. Arbitre de cette rencontre, Ricardo de Burgos Bengoetxea a fondu en larmes en conférence de presse, dénonçant les pressions autour de lui.

Blick Sport

Le monde du football est habitué, avant les matches, de voir défiler entraîneurs ou joueurs en conférence de presse. En Espagne, la finale de la Coupe du Roi entre le Real Madrid et Barcelone a également mis les arbitres en évidence. Ricardo de Burgos Bengoetxea et ses assistants ont donc pris place, devant les médias, à la veille de la rencontre.

Et l'homme au sifflet a pris le temps de dire ce qu'il avait sur le cœur. Interrogé sur une vidéo de la chaîne du Real Madrid – mettant la pression et rappelant que l'homme n'a jamais été désigné pour arbitrer un match de Ligue des champions –, Ricardo de Burgos Bengoetxea s'est d'abord dit «indifférent». Sauf que dans la foulée, celui qui officiera à la VAR, Pablo González Fuertes a rappelé le danger des réseaux sociaux. «Je voulais parler des conséquences de ces vidéos, car depuis des semaines, nous voyons des insultes contre les arbitres sur les réseaux sociaux et des attaques contre notre corps», souligne l'Espagnol.

Pour conclure sur ce sujet, Ricardo de Burgos Bengoetxea a alors repris la parole, très ému. «Quand un fils va à l'école et qu'on lui dit que son père est un voleur, c'est vraiment dur, a-t-il lâché, les larmes aux yeux. La seule chose que j'essaie de faire, c'est d'éduquer mon fils pour qu'il sache que son père est honnête, que je fais des erreurs comme tout sportif et de lui apprendre ce qu'est l'arbitrage, afin que chacun puisse réfléchir à la direction que nous voulons prendre. Je tiens à ce que vous le sachiez: c'est très dur.» Nul doute que sur le terrain ce samedi, lui et ses assistants auront affaire à une forte pression.