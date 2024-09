Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le sourire innocent de Toni Fernandez (16 ans) face à Hansi Flick. Photo: DR

Hansi Flick est réputé pour être un entraîneur à poigne, qui a su gérer les plus grandes stars. L'Allemand a déjà eu l'occasion de coacher le Bayern Munich et la sélection allemande, où les joueurs de caractère ne manquent pas. Et il faut autant de fermeté que de douceur pour savoir s'imposer dans ce monde de requins qu'est le football professionnel.

L'Allemand a découvert un nouveau monde cet été en Catalogne, où il a pris la direction du FC Barcelone. Si les vedettes, Robert Lewandowski par exemple, ne manquent pas dans le vestiaire, le club catalan regorge surtout de très jeunes joueurs.

Les talents de demain

Lamine Yamal est le plus connu d'entre eux, mais les autres joyeux ne manquent pas. Leur nom? Gavi, Pedri, Pau Cubarsi... Autant de superstars de demain qui sont les talents d'aujourd'hui. Hansi Flick doit donc adapter son management à cette jeune génération, ce qui a donné lieu à une scène étonnante avec Toni Fernandez voilà peu...

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

A 16 ans, celui qui est encore un gamin a visiblement de petits soucis d'éducation et ne sait pas qu'il ne faut pas marcher sur un siège avec des chaussures à crampons. Hansi Flick, visiblement interloqué, ne l'a pas pris sur le fait, mais a vu la trace sur son siège et a confronté le jeune homme à son méfait. La réaction de celui-ci est merveilleuse de naïveté, puisqu'il nie farouchement son acte, oubliant sans doute le nombre de caméras autour d'un terrain de football professionnel!