Mohamed Salah délivre Liverpool sur penalty

Mo Salah a marqué le but de la victoire sur penalty à la 95e minute.
Photo: PETER POWELL
ATS Agence télégraphique suisse
Mohamed Salah a frappé en force (95e) devant le parcage de ses supporters, tout heureux de la main coupable d'Hannibal Mejbri quelques secondes plus tôt. Ce succès permet à Liverpool de conserver trois points d'avance sur le trio Arsenal, Tottenham et Bournemouth.
Les Reds ont eu de la peine à faire la différence à Turf Moor, où la défense des Clarets a longtemps résisté, avec rigueur et courage. Ils devront hausser leur niveau mercredi pour leurs débuts en Ligue des champions contre l'Atlético Madrid, à Anfield.
Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Liverpool FC
4
5
12
2
Arsenal FC
4
8
9
3
Tottenham Hotspur FC
4
7
9
4
AFC Bournemouth
4
1
9
5
Chelsea FC
4
6
8
6
Everton FC
4
2
7
6
Sunderland AFC
4
2
7
8
Crystal Palace FC
4
3
6
9
Manchester City FC
1:0
4
2
6
10
Newcastle United FC
4
0
5
11
Fulham FC
4
-1
5
12
Manchester United FC
0:1
4
-1
4
13
Brentford FC
4
-2
4
14
Brighton & Hove Albion FC
4
-2
4
15
Nottingham Forest
4
-4
4
16
Leeds United
4
-5
4
17
Burnley FC
4
-3
3
18
West Ham United FC
4
-7
3
19
Aston Villa
4
-4
2
20
Wolverhampton Wanderers FC
4
-7
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation