Arsenal reprend le large en tête de la Premier League

Les Gunners se sont imposés 4-1 face à un Tottenham toujours aussi consternant de faiblesse. A noter le retour au jeu de Granit Xhaka avec Sunderland.

Arsenal s'est imposé 4-1 face à Tottenham dimanche, à la faveur des doublés d'Eberechi Eze et de Viktor Gyökeres. Ce succès permet aux Gunners de garder à distance Manchester City, qui a disputé un match de moins.

Après l'égalisation de Tottenham à la 34e par Randal Kolo Muani, l'équipe de Mikel Arteta a corrigé le tir dès l'entame de la seconde période par Gyökeres (47e/94e), avant qu'Eze ne signe un doublé (32e/61e). Arsenal, qui aurait été sous la menace des Cityzens en cas de défaite, se donne de l'air en conservant cinq longueurs d'avance sur City.

Sunderland s'incline pour le retour de Granit Xhaka

Le capitaine de l'équipe nationale suisse Granit Xhaka a effectué son retour après une absence de cinq matches suite à une blessure à une cheville. Il est entré en jeu à la 77e lors de la défaite 3-1 de son équipe Sunderland face à Fulham.

Liverpool a attendu les derniers instants de la rencontre pour emporter l'enjeu 1-0 face au Sunderland de Dan Ndoye. L'international suisse, qui a fait son apparition à la 66e, a pu voir Alexis Mac Allister bénéficier d'un rebond favorable à la 97e pour permettre aux Reds d'arracher la victoire et de revenir à la 6e place, à hauteur de Chelsea et de Manchester United (tous à 45pts), avant la rencontre entre ManU et Everton lundi.