L'ancien arbitre anglais David Coote a été condamné jeudi à une peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis pour le téléchargement d'une vidéo pédopornographique, par un tribunal de Nottingham.

Un ex-arbitre de Premier League condamné à une peine de prison

Un ex-arbitre de Premier League condamné à une peine de prison

AFP Agence France-Presse

David Coote, 43 ans, avait plaidé coupable en octobre après la découverte par la police, en février, sur son ordinateur personnel d'une vidéo à caractère sexuel impliquant un garçon de 15 ans.

L'ex-arbitre de Premier League, au coeur de diverses polémiques ces derniers mois, ira en prison en cas de nouvelle infraction dans les deux années à venir.

L'association anglaise des arbitres professionnels (PGMOL) avait annoncé son licenciement «avec effet immédiat» en décembre 2024 après la diffusion sur internet de vidéos anciennes où il apparaissait en train de critiquer et insulter l'ancien entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, dans un cadre privé.

Une vraie descente aux enfers

L'UEFA l'avait aussi suspendu précédemment après la diffusion, par The Sun, d'images le montrant en train d'inhaler une poudre blanche ressemblant à de la cocaïne, une scène ayant eu lieu durant l'Euro 2024 selon le tabloïd.

«Votre chute a été spectaculaire», a déclaré jeudi la juge Nirmal Shant. Les vidéos comme celle qu'il a téléchargée «mettent en scène un véritable enfant victime d'abus» et les personnes qui regardent ce type de contenu devraient garder à l'esprit «les dommages qui en découlent», a-t-elle rappelé.

La vidéo de deux minutes et onze secondes trouvée sur son ordinateur montrait un garçon se déshabillant jusqu'à être complètement nu, avant de se livrer à des actes sexuels sur lui-même.