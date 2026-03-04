Le défenseur de Manchester Utd Harry Maguire a été impliqué dans une altercation à Mykonos en 2020. Il vient d'être condamné à une peine avec sursis par un tribunal grec.

Julian Sigrist

Harry Maguire a été condamné mercredi par un tribunal grec à une peine de 15 mois avec sursis. Le défenseur central de Manchester United, aujourd'hui âgé de 32 ans, avait été impliqué en 2020 dans une bagarre sur l'île grecque de Mykonos avec son frère et un ami, à la suite de quoi il avait été arrêté.

L'Anglais avait ensuite passé deux jours derrière les barreaux avant d'être condamné à une peine d'emprisonnement de 21 mois et 10 jours ainsi qu'à une amende. Après que ce jugement ait été contesté par les avocats de Harry Maguire, puis annulé, un nouveau procès a eu lieu.

L'Anglais a été reconnu coupable des trois chefs d'accusation (coups et blessures répétés, résistance à l'autorité publique et tentative de corruption). Par rapport au premier jugement, la peine d'emprisonnement est toutefois moins lourde et il ne doit pas payer d'amende.

On peut néanmoins s'attendre à ce qu'il fasse appel de cette décision, puisqu'il nie tout comportement fautif et affirme avoir voulu protéger sa petite amie parce qu'on lui aurait injecté une «drogue du violeur».