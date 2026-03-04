DE
Une rixe à Mykonos
Harry Maguire condamné à quinze mois de prison avec sursis

Le défenseur de Manchester Utd Harry Maguire a été impliqué dans une altercation à Mykonos en 2020. Il vient d'être condamné à une peine avec sursis par un tribunal grec.
Publié: il y a 12 minutes
1/5
Harry Maguire a été condamné à 15 mois de mise à l'épreuve.
Photo: Getty Images
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian Sigrist

Harry Maguire a été condamné mercredi par un tribunal grec à une peine de 15 mois avec sursis. Le défenseur central de Manchester United, aujourd'hui âgé de 32 ans, avait été impliqué en 2020 dans une bagarre sur l'île grecque de Mykonos avec son frère et un ami, à la suite de quoi il avait été arrêté.

L'Anglais avait ensuite passé deux jours derrière les barreaux avant d'être condamné à une peine d'emprisonnement de 21 mois et 10 jours ainsi qu'à une amende. Après que ce jugement ait été contesté par les avocats de Harry Maguire, puis annulé, un nouveau procès a eu lieu.

L'Anglais a été reconnu coupable des trois chefs d'accusation (coups et blessures répétés, résistance à l'autorité publique et tentative de corruption). Par rapport au premier jugement, la peine d'emprisonnement est toutefois moins lourde et il ne doit pas payer d'amende.

On peut néanmoins s'attendre à ce qu'il fasse appel de cette décision, puisqu'il nie tout comportement fautif et affirme avoir voulu protéger sa petite amie parce qu'on lui aurait injecté une «drogue du violeur».

Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
29
36
64
2
Manchester City FC
Manchester City FC
28
32
59
3
Manchester United FC
Manchester United FC
28
12
51
4
Aston Villa
Aston Villa
28
8
51
5
Liverpool FC
Liverpool FC
29
9
48
6
Chelsea FC
Chelsea FC
28
16
45
7
Brentford FC
Brentford FC
29
4
44
8
Everton FC
Everton FC
29
1
43
9
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
29
-2
40
10
Fulham FC
Fulham FC
28
-2
40
11
Sunderland AFC
Sunderland AFC
29
-4
40
12
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
28
3
37
13
Newcastle United FC
Newcastle United FC
28
-2
36
14
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
28
-4
35
15
Leeds United
Leeds United
29
-11
31
16
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
28
-5
29
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
28
-15
27
18
West Ham United FC
West Ham United FC
28
-20
25
19
Burnley FC
Burnley FC
29
-26
19
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
30
-30
16
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
