Une décision venue du coeur
Fan des Gunners depuis gamin, Eberechi Eze choisit Arsenal au lieu de Tottenham

Arsenal renforce son attaque avec Eberechi Eze, un créateur habile et dribbleur talentueux, fan des Gunners depuis son enfance. Ce transfert, estimé à 78 millions d'euros, marque la fin d'un mercato coûteux pour les vice-champions d'Angleterre.
Publié: 19:19 heures
Le nouveau «Gunner» a été présenté ce samedi sur la pelouse d'Arsenal avant le match contre Leeds.
Photo: Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Arsenal a complété son dispendieux mercato d'été avec l'arrivée, officialisée samedi, de l'ailier ou milieu offensif anglais Eberechi Eze (27 ans). Les Gunners ont joué un vilain tour à leur grand rival Tottenham, tout proche de signer le virevoltant joueur de Crystal Palace.

Selon des informations de presse, les vice-champions d'Angleterre en titre ont mis sur la table jusqu'à 78 millions d'euros (plus de 73 millions de francs), en incluant les bonus possibles, pour racheter ses deux dernières années de contrat. Ils s'offrent avec Eze un créateur habile dans les petits espaces et sur coup franc, un dribbleur capable de débloquer à tout moment le verrou des blocs bas défensifs.

Un fan de longue date

Supporter d'Arsenal étant enfant, le natif de Londres a déjà porté le maillot des Gunners, entre ses 8 et 13 ans, mais le club aux canons ne l'avait pas conservé dans son centre de formation.

Le retour d'Eze à Arsenal semble ravir les supporters, autant pour son talent pur que pour le mauvais coup porté à Tottenham, le club ennemi du nord de Londres qui a tenté de le recruter. Un accord avait même été trouvé entre Palace et les Spurs, mais Eze a finalement fait volte-face d'après les médias britanniques.

Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
2
6
6
2
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
2
5
6
3
Chelsea FC
Chelsea FC
2
4
4
4
Liverpool FC
Liverpool FC
1
2
3
4
Manchester City FC
Manchester City FC
2
2
3
6
Nottingham Forest
Nottingham Forest
1
2
3
7
Sunderland AFC
Sunderland AFC
2
1
3
8
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
2
-1
3
9
Brentford FC
Brentford FC
2
-1
3
9
Burnley FC
Burnley FC
2
-1
3
11
Leeds United
Leeds United
2
-4
3
12
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
1
0
1
12
Fulham FC
Fulham FC
1
0
1
14
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
1
0
1
14
Newcastle United FC
Newcastle United FC
1
0
1
16
Aston Villa
Aston Villa
2
-1
1
17
Everton FC
Everton FC
1
-1
0
17
Manchester United FC
Manchester United FC
1
-1
0
19
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
2
-5
0
20
West Ham United FC
West Ham United FC
2
-7
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
