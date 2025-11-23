Arsenal croque son rival Tottenham

Arsenal a croqué Tottenham avec un triplé d'Eberechi Eze dimanche (4-1). Une démonstration de force idéale pour le leader de Premier League avant deux sommets contre le Bayern Munich et Chelsea.

Eberechi Eze a joué un bien mauvais tour au club qu'il avait failli rejoindre cet été. Photo: Tolga Akmen

ATS Agence télégraphique suisse

Rien ne pouvait procurer plus de bonheur aux Gunners qu'une victoire face au voisin ennemi, à domicile et avec trois buts d'Eze, l'attaquant qui les a rejoints cet été après avoir failli signer chez les Spurs. Le no 10 a frappé trois fois (41e/46e/76e) dans un «North London Derby» à sens unique, lancé par un but de Leandro Trossard (36e).

Le leader reprend sa marche en avant après avoir été freiné par Sunderland et Granit Xhaka (2-2) avant la trêve internationale, et avant une semaine épicée, contre le Bayern Munich mercredi en Ligue des champions puis à Chelsea dimanche en championnat.

Après 12 journées, l'équipe de Mikel Arteta compte 29 points, six de plus que Chelsea et sept de plus que Manchester City. Aston Villa, vainqueur 2-1 face au Leeds de Noah Okafor (titulaire et remplacé à la 80e), et Crystal Palace complètent le top 5.

Tottenham n'a fait que subir chez son voisin et ses supporters peuvent être inquiets avant un déplacement chez le champion d'Europe, le Paris Saint-Germain, mercredi en Ligue des champions (21h00).

Les Spurs, recroquevillés derrière, n'ont affiché absolument aucune ambition offensive, sauf en seconde période où Richarlison a réduit l'écart d'un superbe lob lointain sur leur premier tir tenté (56e, 3-1).

Le portier italien Guglielmo Vicario n'a fait que retarder l'inéluctable sur une volée de Declan Rice (4e) et un coup franc de Bukayo Saka (34e), face à des Gunners déterminés, patients, comme un serpent face à une proie résignée.

Leandro Trossard décisif d'entrée

La première morsure est venue de Trossard, l'ailier gauche venu contrôler dans la surface une passe lobée de Mikel Merino, du pied droit, avant de frapper du gauche en pivot (36e, 1-0).

La deuxième a également été infligée plein axe. Servi par Declan Rice à l'entrée de la surface, Eze a effacé deux défenseurs et déclenché un tir que Vicario n'a pu qu'effleurer (41e, 2-0).

Il n'a fallu que 35 secondes en début de seconde période au no 10 pour punir une nouvelle fois les Spurs, du gauche (46e, 3-0). Il a récidivé à la 76e pour le 4-1.

Les supporters des Spurs devront encore attendre avant de célébrer une victoire en terre ennemie en championnat. Ils ont l'habitude: la dernière remonte à novembre 2010, il y a quinze ans.