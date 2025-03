Un scénario fou mais possible

1/8 Outre Liverpool, dix autres équipes de Premier League pourraient jouer la Coupe d'Europe la saison prochaine. Photo: Getty Images

Björn Lindroos

Les clubs anglais brillent sur la scène européenne. Cinq d'entre eux sont toujours en lice en quarts de finale des trois compétitions continentales. Et la saison prochaine, la présence de la Premier League pourrait atteindre un niveau inédit: jusqu'à onze (!) équipes engagées en Europe.

Un scénario digne d’un blockbuster

Actuellement, Liverpool, Arsenal, Nottingham et Manchester City occupent les quatre places qualificatives directes en Premier League. Grâce aux performances éclatantes des clubs anglais cette saison, une cinquième place sera attribuée à l’Angleterre en Champions League. À ce jour, elle reviendrait à Newcastle United.

Derrière, Brighton, sixième, décrocherait un billet pour l’Europa League. Ensuite, Bournemouth, septième, devrait remporter la FA Cup pour s’offrir une place directe en Europa League. Problème: les Cherries affrontent Manchester City en quarts de finale… Mais vu l'irrégularité des Citizens cette saison, tout semble possible.

Aston Villa en roi d’Europe?

Le scénario devient encore plus dingue si les clubs anglais triomphent sur la scène européenne. Chelsea, huitième, devrait remporter la Conference League pour se hisser en Europa League. Manchester United ou Tottenham, dixième, devraient soulever l’Europa League et ainsi rallier la Champions League. Et enfin, le clou du spectacle: Aston Villa, neuvième, devrait carrément remporter la Champions League pour obtenir un ticket en tant que tenant du titre.

Dans ce cas, le ticket pour la Conference League, initialement acquis par Newcastle via la EFL Cup, irait à Brentford, actuel onzième de Premier League.

Plus de la moitié de la Premier League en Europe?

Si ce scénario improbable devenait réalité, plus de la moitié du championnat jouerait en Coupe d’Europe la saison prochaine: sept clubs en Champions League, trois en Europa League et un en Conference League. Un véritable raz-de-marée anglais sur le Vieux Continent.