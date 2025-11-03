Granit Xhaka (à gauche) a été décisif lundi avec Sunderland.
Photo: Joanna Chan
ATS Agence télégraphique suisse
Devant le public du «Stadium of Light», Xhaka a frappé au retour des vestiaires alors qu'Everton avait ouvert le score à la 15e par Iliman Ndiaye. Le tir du Bâlois à l'entrée de la surface a été dévié et a surpris le gardien d'Everton Jordan Pickford (46e).
Ce match nul constitue presque une déception pour Sunderland, qui fait son retour dans l'élite du football anglais cette saison. L'équipe entraînée par le Français Régis Le Bris aurait pu prendre la deuxième place du classement en cas de victoire. Arsenal, désormais seul leader avec six points d'avance sur Manchester City, s'en frotte les mains.
Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
10
15
25
2
Manchester City FC
10
12
19
3
Liverpool FC
10
4
18
4
Sunderland AFC
10
4
18
5
AFC Bournemouth
10
3
18
6
Tottenham Hotspur FC
10
9
17
7
Chelsea FC
10
7
17
8
Manchester United FC
10
1
17
9
Crystal Palace FC
10
5
16
10
Brighton & Hove Albion FC
10
2
15
11
Aston Villa
10
-1
15
12
Brentford FC
10
-2
13
13
Newcastle United FC
10
-1
12
14
Everton FC
10
-3
12
15
Fulham FC
10
-2
11
16
Leeds United
10
-8
11
17
Burnley FC
10
-7
10
18
West Ham United FC
10
-11
7
19
Nottingham Forest
10
-12
6
20
Wolverhampton Wanderers FC
10
-15
2
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation