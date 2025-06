Jadon Sancho ne sera pas un joueur de Chelsea l'année prochaine. Photo: IMAGO/Nicolo Campo

Qu'il semble loin le temps où Jadon Sancho, brillant sous les couleurs de Dortmund, faisait rêver tous les clubs en Europe. À l'été 2021, l'attaquant anglais signe avec Manchester United pour un montant estimé à 85 millions de francs.

Quatre ans plus tard, rien ne va plus pour lui. De retour au pays, le joueur né en 2000 n'a jamais réussi à s'imposer à Old Trafford. Ce n'est pas pour rien si, après 83 apparitions et seulement 12 buts, il a fait machine arrière et est retourné à Dortmund sous la forme d'un prêt, en 2024. De retour en Angleterre l'été dernier, Jadon Sancho a été dans la foulée prêté à Chelsea. Chez les Blues, il a disputé 41 rencontres mais, à nouveau, n'a pas été très efficace devant les buts adverses (5 buts).

Selon «The Athletic», au moment d'accepter ce prêt, Chelsea savait qu'il était dans l'obligation d'acheter Jadon Sancho pour la modique somme de 25 millions de livres sterling (~27,5 millions CHF). Si le club londonien ne le faisait pas, il risquerait une amende. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les Blues vont devoir payer 6 millions de francs pour ne pas s'attacher les services de Jadon Sancho. L'Anglais est donc dans l'obligation de quitter un club qui ne veut pas de lui, pour retourner dans un autre qui le voit du même œil. Cet été, le joueur de 25 ans risque bien de faire ses valises pour une nouvelle destination.