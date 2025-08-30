DE
Un pari coûteux pour les Magpies
Nick Woltemade débarque à Newcastle pour une somme incroyable

L'avant-centre allemand Nick Woltemade (23 ans) s'est engagé avec Newcastle en provenance du VfB Stuttgart, a annoncé le club anglais. Le transfert est estimé entre 75 et 90 millions d'euros.
Nick Woltemade: cap sur Newcastle
Photo: HANNIBAL HANSCHKE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Il s'agit d'un «transfert record» pour le club, ont indiqué les Magpies. «Il correspond exactement au profil que nous cherchions: il est fort dans de nombreux domaines, a de grandes aptitudes techniques, a prouvé qu'il était une véritable menace dans l'un des meilleurs championnats européens», s'est réjoui Eddie Howe, l'entraîneur des Newcastle.

Alexander Isak va-t-il pouvoir partir?

L'arrivée de Woltemade pourrait débloquer le dossier Alexander Isak, devenu une véritable épine dans le pied de Newcastle. L'international suédois refuse de rejouer depuis que les Magpies ont décliné une offre de Liverpool, estimée à plus 130 millions d'euros.

Quatrième la saison dernière en Premier League, Newcastle a réussi un joli coup en attirant Woltemade, également ciblé par le Bayern Munich. Formé à Brême (2010/20), l'avant-centre est arrivé à Stuttgart libre à l'été 2024 après l'expiration de son contrat avec le Werder. Il est progressivement devenu l'atout offensif no 1 du club souabe.

