Un Croate chez les Spurs
Tottenham tient son nouveau coach

Tottenham tient son nouveau coach. Le Croate Igor Tudor a été nommé jusqu'en fin de saison, a annoncé samedi le club londonien. Sa mission de redresser la barre chez l'actuel 16e de Premier League.
Publié: 14:33 heures
Igor Tudor est le nouveau coach de Tottenham
Photo: Alfredo Falcone
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Passé par Marseille et la Juventus notamment, le technicien de 47 ans prend la suite de Thomas Frank, limogé mercredi après seulement huit mois en poste. Il fera ses débuts lors du sulfureux derby du Nord de Londres contre le leader du championnat, Arsenal, le 22 février à domicile.

Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
26
32
57
2
Manchester City FC
Manchester City FC
26
30
53
3
Aston Villa
Aston Villa
26
10
50
4
Manchester United FC
Manchester United FC
26
10
45
5
Chelsea FC
Chelsea FC
26
17
44
6
Liverpool FC
Liverpool FC
26
6
42
7
Brentford FC
Brentford FC
26
5
40
8
Everton FC
Everton FC
26
-1
37
9
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
26
-2
37
10
Newcastle United FC
Newcastle United FC
26
0
36
11
Sunderland AFC
Sunderland AFC
26
-3
36
12
Fulham FC
Fulham FC
26
-5
34
13
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
26
-4
32
14
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
26
0
31
15
Leeds United
Leeds United
26
-9
30
16
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
26
-1
29
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
26
-13
27
18
West Ham United FC
West Ham United FC
26
-17
24
19
Burnley FC
Burnley FC
26
-23
18
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
26
-32
9
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
