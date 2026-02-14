Tottenham tient son nouveau coach. Le Croate Igor Tudor a été nommé jusqu'en fin de saison, a annoncé samedi le club londonien. Sa mission de redresser la barre chez l'actuel 16e de Premier League.

ATS Agence télégraphique suisse

Passé par Marseille et la Juventus notamment, le technicien de 47 ans prend la suite de Thomas Frank, limogé mercredi après seulement huit mois en poste. Il fera ses débuts lors du sulfureux derby du Nord de Londres contre le leader du championnat, Arsenal, le 22 février à domicile.