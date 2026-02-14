Tottenham tient son nouveau coach

ATS Agence télégraphique suisse
Passé par Marseille et la Juventus notamment, le technicien de 47 ans prend la suite de Thomas Frank, limogé mercredi après seulement huit mois en poste. Il fera ses débuts lors du sulfureux derby du Nord de Londres contre le leader du championnat, Arsenal, le 22 février à domicile.
Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
26
32
57
2
Manchester City FC
26
30
53
3
Aston Villa
26
10
50
4
Manchester United FC
26
10
45
5
Chelsea FC
26
17
44
6
Liverpool FC
26
6
42
7
Brentford FC
26
5
40
8
Everton FC
26
-1
37
9
AFC Bournemouth
26
-2
37
10
Newcastle United FC
26
0
36
11
Sunderland AFC
26
-3
36
12
Fulham FC
26
-5
34
13
Crystal Palace FC
26
-4
32
14
Brighton & Hove Albion FC
26
0
31
15
Leeds United
26
-9
30
16
Tottenham Hotspur FC
26
-1
29
17
Nottingham Forest
26
-13
27
18
West Ham United FC
26
-17
24
19
Burnley FC
26
-23
18
20
Wolverhampton Wanderers FC
26
-32
9
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation