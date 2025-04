Retraité des terrains depuis 2020, Patrice Evra a trouvé sa reconversion professionnelle. L'ancien joueur de Manchester United va disputer son premier combat de MMA et veut le faire face à Luis Suarez.

Patrice Evra et Luis Suarez vont-ils se retrouver dans un octogone? Photo: Imago

Patrice Evra ne pardonnera sans doute jamais à Luis Suarez. En octobre 2011, le joueur de Manchester United a dénoncé l'Uruguayen de Liverpool. Selon le Français, son adversaire lui aurait asséné des propos racistes. À l'époque, l'attaquant sud-américain avait écopé de huit matches de suspension ainsi que de 40'000 livres sterling d'amende.

14 ans plus tard, cette histoire ressurgit. Principalement parce que l'ancien latéral gauche de Manchester United et de la Juventus va faire son retour dans le sport professionnel. Ce vendredi, il a annoncé qu'il allait disputer son premier combat de MMA, au sein de la Professional Fighters League. Celui-ci aura lieu à Paris, le 23 mai.

Sur son compte X, Patrice Evra a officialisé cette annonce: «Ils choisiront mon adversaire et m'ont demandé qui je voulais. J'ai répondu Luis Suarez.» Forcément, de la rancune est encore présente chez le Français. «Je paierai de ma poche. Il peut même me mordre», a ajouté l'ancien No 3, en référence aux nombreuses suspensions dont a écopé l'Uruguayen pour avoir planté ses dents dans la peau d'adversaires durant sa carrière.

Pour l'instant, l'actuel joueur de l'Inter Miami n'a pas encore répondu au Français. Mais on peut douter de la tenue d'un tel combat.