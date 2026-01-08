DE
Triste 0-0 à Londres
Arsenal freiné par Liverpool à l'Emirates

Le leader Arsenal, méconnaissable, a été freiné dans sa quête de titre jeudi soir à domicile par le champion sortant, Liverpool, (0-0) à l'issue d'une affiche de la 21e journée pauvre en spectacle et en occasions de but.
Au classement de la Premier League, l'écart reste de six points entre Arsenal (1er, 49 pts) et ses plus proches poursuivants, Manchester City et Aston Villa (43 pts), accrochés la veille respectivement par Brighton (1-1) et Crystal Palace (0-0).

Liverpool (4e, 35 pts) demeure à huit longueurs du podium et se trouve sous la menace de Brentford (5e, 33 pts), victorieux de Sunderland mercredi et auteur d'une spectaculaire remontée au classement. Arsenal a monopolisé le ballon en première période sans en faire grand-chose, face à des «Reds» à la tactique d'abord défensive, prudente et frustrante pour leurs hôtes.

Nouveau blessé pour Liverpool

Ces derniers ont failli marquer en contre-attaque, mais le tir lobé de l'arrière droit Conor Bradley a échoué sur le haut de la barre transversale de David Raya (27e).

En seconde période, Liverpool a été l'équipe la plus dominante, de loin. Les deux premières occasions d'Arsenal ne sont intervenues que dans le temps additionnel, avec une tête de Gabriel Jesus puis un tir de Martinelli, tous deux stoppés par Alisson (90e+1).

Liverpool a perdu juste après Conor Bradley, qui s'est blessé tout seul et est sorti sur civière, en grande souffrance. C'est un nouveau coup dur à gérer pour l'entraîneur Arne Slot, déjà privé des attaquants Hugo Ekitiké et Alexander Isak sur blessure.

Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
21
26
49
2
Manchester City FC
Manchester City FC
21
26
43
3
Aston Villa
Aston Villa
21
9
43
4
Liverpool FC
Liverpool FC
21
4
35
5
Brentford FC
Brentford FC
21
7
33
6
Newcastle United FC
Newcastle United FC
21
5
32
7
Manchester United FC
Manchester United FC
21
4
32
8
Chelsea FC
Chelsea FC
21
10
31
9
Fulham FC
Fulham FC
21
0
31
10
Sunderland AFC
Sunderland AFC
21
-1
30
11
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
21
3
29
12
Everton FC
Everton FC
21
-2
29
13
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
21
-1
28
14
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
21
3
27
15
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
21
-6
26
16
Leeds United
Leeds United
21
-8
22
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
21
-13
21
18
West Ham United FC
West Ham United FC
21
-21
14
19
Burnley FC
Burnley FC
21
-19
13
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
21
-26
7
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
