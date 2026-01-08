Arsenal freiné par Liverpool à l'Emirates

Au classement de la Premier League, l'écart reste de six points entre Arsenal (1er, 49 pts) et ses plus proches poursuivants, Manchester City et Aston Villa (43 pts), accrochés la veille respectivement par Brighton (1-1) et Crystal Palace (0-0).
Liverpool (4e, 35 pts) demeure à huit longueurs du podium et se trouve sous la menace de Brentford (5e, 33 pts), victorieux de Sunderland mercredi et auteur d'une spectaculaire remontée au classement. Arsenal a monopolisé le ballon en première période sans en faire grand-chose, face à des «Reds» à la tactique d'abord défensive, prudente et frustrante pour leurs hôtes.
Nouveau blessé pour Liverpool
Ces derniers ont failli marquer en contre-attaque, mais le tir lobé de l'arrière droit Conor Bradley a échoué sur le haut de la barre transversale de David Raya (27e).
En seconde période, Liverpool a été l'équipe la plus dominante, de loin. Les deux premières occasions d'Arsenal ne sont intervenues que dans le temps additionnel, avec une tête de Gabriel Jesus puis un tir de Martinelli, tous deux stoppés par Alisson (90e+1).
Liverpool a perdu juste après Conor Bradley, qui s'est blessé tout seul et est sorti sur civière, en grande souffrance. C'est un nouveau coup dur à gérer pour l'entraîneur Arne Slot, déjà privé des attaquants Hugo Ekitiké et Alexander Isak sur blessure.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
21
26
49
2
Manchester City FC
21
26
43
3
Aston Villa
21
9
43
4
Liverpool FC
21
4
35
5
Brentford FC
21
7
33
6
Newcastle United FC
21
5
32
7
Manchester United FC
21
4
32
8
Chelsea FC
21
10
31
9
Fulham FC
21
0
31
10
Sunderland AFC
21
-1
30
11
Brighton & Hove Albion FC
21
3
29
12
Everton FC
21
-2
29
13
Crystal Palace FC
21
-1
28
14
Tottenham Hotspur FC
21
3
27
15
AFC Bournemouth
21
-6
26
16
Leeds United
21
-8
22
17
Nottingham Forest
21
-13
21
18
West Ham United FC
21
-21
14
19
Burnley FC
21
-19
13
20
Wolverhampton Wanderers FC
21
-26
7