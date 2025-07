Diogo Jota, joueur portugais de Liverpool, est décédé à 28 ans dans un accident de la route à Zamora. Sa voiture a quitté la chaussée, puis a pris feu sur l'autoroute A-52. Les secours n'ont pu que constater le décès du jeune homme, et celui de son frère André.

Attaquant de Liverpool et du Portugal, Diogo Jota meurt dans un accident de voiture

Le véhicule dans lequel se trouvaient Diogo Jota et son frère André a quitté la chaussée avant de s’embraser. Photo: Liverpool FC via Getty Images

Diego Buccino

Une tragique nouvelle secoue le monde du football. Selon les médias espagnols «SPORT» et «Marca», l'attaquant portugais de 28 ans Diogo Jota, évoluant à Liverpool, a perdu la vie tôt ce jeudi 3 juillet, dans un accident de la route survenu dans la province de Zamora, en Espagne.

L’accident s’est produit peu après minuit, au kilomètre 65 de l’autoroute A-52, sur la commune de Cernadilla. Le véhicule dans lequel se trouvaient Diogo Jota et son frère André, 26 ans, lui aussi footballeur professionnel au club de Peñarol, a quitté la chaussée avant de s’embraser.

La Fédération portugaise de football a demandé à l'UEFA d'observer une minute de silence avant le match de l'équipe nationale féminine, qui affronte l'Espagne aujourd'hui à Berne dans le cadre de l'Euro.

Les flammes ont englouti le véhicule

Des témoins ont rapidement alerté les secours, signalant que la voiture était en feu et que les flammes s’étaient propagées à la végétation environnante. La Guardia Civil de Tráfico, les pompiers de la Diputación de Zamora et le centre coordonnateur des urgences sanitaires (CCU) de Sacyl sont intervenus en urgence. Une unité médicalisée (UME) ainsi que le personnel de garde du centre de santé de Mombuey ont également été dépêchés sur place.

Malheureusement, les secours n’ont pu que constater le décès des deux jeunes hommes. L’intensité de l’incendie a nécessité l’intervention de plusieurs équipes de pompiers du parc de Rionegro del Puente pour venir à bout des flammes.

Malgré les efforts déployés, il n’a été possible de sauver ni Diogo Jota ni son frère. Le feu a été maîtrisé rapidement, mais les dégâts étaient déjà irréversibles. Diogo Jota, qui avait récemment disputé un match de Ligue des champions entre le PSG et Liverpool à Paris, laisse derrière lui une carrière prometteuse brutalement interrompue.

Liverpool «bouleversé» par la mort de son attaquant

Le club de football anglais de Liverpool s'est dit «bouleversé par le décès tragique» de son attaquant. «Le Liverpool FC ne fera aucun autre commentaire pour le moment et demande à ce que la vie privée de la famille, des amis, des coéquipiers et du personnel des clubs de Diogo et André soit respectée, alors qu'ils tentent de surmonter cette perte inimaginable", indique le club dans un communiqué.