Ce défenseur de Liverpool sera absent pendant très longtemps

Quelques semaines seulement après la fracture du péroné de l'attaquant Aleksander Isak, la malédiction des blessures frappe à nouveau violemment le Liverpool FC: Conor Bradley doit se soumettre à une opération en raison d'une grave blessure au genou. C'est ce qu'écrit le club de Premier League dans un communiqué, en renonçant à un diagnostic précis et à une indication sur la durée du processus de rééducation.
Mais cette blessure pourrait bien signifier la fin de la saison pour Conor Bradley: Selon la BBC, il ne s'agirait pas d'une rupture des ligaments croisés comme on le craignait initialement, mais les os et les ligaments du genou seraient tout de même endommagés. Il manquera donc aux Reds pendant plusieurs mois. Cette absence est également un coup dur pour l'équipe nationale d'Irlande du Nord, qui devra se passer de sa star dans la lutte pour la qualification à la Coupe du monde lors des play-off fin mars.
Conor Bradley s'est tordu la cheville dans les arrêts de jeu du match face à Arsenal jeudi (0-0), sans intervention extérieure, et est resté couché, souffrant, alors que Gabriel Martinelli, très peu fair-play, le poussait en dehors du terrain! Il a ensuite quitté l'Emirates Stadium avec des béquilles.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
21
26
49
2
Manchester City FC
21
26
43
3
Aston Villa
21
9
43
4
Liverpool FC
21
4
35
5
Brentford FC
21
7
33
6
Newcastle United FC
21
5
32
7
Manchester United FC
21
4
32
8
Chelsea FC
21
10
31
9
Fulham FC
21
0
31
10
Sunderland AFC
21
-1
30
11
Brighton & Hove Albion FC
21
3
29
12
Everton FC
21
-2
29
13
Crystal Palace FC
21
-1
28
14
Tottenham Hotspur FC
21
3
27
15
AFC Bournemouth
21
-6
26
16
Leeds United
21
-8
22
17
Nottingham Forest
21
-13
21
18
West Ham United FC
21
-21
14
19
Burnley FC
21
-19
13
20
Wolverhampton Wanderers FC
21
-26
7