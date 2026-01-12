Ce défenseur de Liverpool sera absent pendant très longtemps

Coup dur pour le Liverpool FC! La blessure de son défenseur Conor Bradley lors du match contre Arsenal est si grave que le Nord-Irlandais doit être opéré. Il se pourrait bien qu'il en ait déjà fini avec sa saison!

Gian-Andri Baumgartner

Quelques semaines seulement après la fracture du péroné de l'attaquant Aleksander Isak, la malédiction des blessures frappe à nouveau violemment le Liverpool FC: Conor Bradley doit se soumettre à une opération en raison d'une grave blessure au genou. C'est ce qu'écrit le club de Premier League dans un communiqué, en renonçant à un diagnostic précis et à une indication sur la durée du processus de rééducation.

Mais cette blessure pourrait bien signifier la fin de la saison pour Conor Bradley: Selon la BBC, il ne s'agirait pas d'une rupture des ligaments croisés comme on le craignait initialement, mais les os et les ligaments du genou seraient tout de même endommagés. Il manquera donc aux Reds pendant plusieurs mois. Cette absence est également un coup dur pour l'équipe nationale d'Irlande du Nord, qui devra se passer de sa star dans la lutte pour la qualification à la Coupe du monde lors des play-off fin mars.

Conor Bradley s'est tordu la cheville dans les arrêts de jeu du match face à Arsenal jeudi (0-0), sans intervention extérieure, et est resté couché, souffrant, alors que Gabriel Martinelli, très peu fair-play, le poussait en dehors du terrain! Il a ensuite quitté l'Emirates Stadium avec des béquilles.