Après un derby de Manchester décevant et sans but, des légendes émettent de violentes critiques à la télévision. Et Pep Guardiola s'en prend aux supporters de Manchester United qui ont insulté la mère de Phil Foden.

1/7 City et United se séparent sur un score nul et vierge dans le derby de Manchester. Photo: CameraSport via Getty Images

Björn Lindroos

L'ennui sur le terrain, mais beaucoup d'agitation autour: alors que le grand derby de la ville entre Manchester United et Manchester City n'a pas du tout répondu aux attentes sur le plan sportif, les sujets de discussion ont pourtant été nombreux à l'issue de ce triste 0-0.

Gary Neville, légende de United et expert TV, a résumé la situation sur Sky: «C'est le derby de Manchester. Mais c'était un peu comme un match amical».

«Un derby amical»

L'ancien défenseur est allé encore plus loin dans sa critique: «C'est comme si nous étions arrivés à un point dans le football où les équipes ont une peur bleue de donner le ballon. Chacun est tellement obsédé par son système qu'il ne se passe plus rien du tout dans de nombreux matches. Il faut que cela cesse!»

Et l'icône de Manchester United Roy Keane a lui aussi tiré à boulets rouges sur les deux équipes: «C'était un derby, et on ne sent aucune énergie dans le stade. Les joueurs doivent faire quelque chose. Je ne peux pas y croire - c'était un derby amical».

A l'époque où il était joueur, le derby avait une autre signification: «J'ai joué contre City il y a des années, alors qu'ils n'étaient pas encore une grande équipe, mais ils donnaient tout et disputaient un vrai derby. Aujourd'hui, il n'a tout simplement plus ce caractère explosif».

Phil Foden insulté lors d'un changement

En revanche, une autre scène a elle été explosive. Lors de son remplacement à la 57e minute, Phil Foden a été insulté par les supporters locaux avec des chants injurieux sur sa mère («Elle est une s....»). C'en est trop pour son entraîneur Pep Guardiola. L'Espagnol s'en prend aux fautifs après le match et leur reproche «un manque de classe». «Ils devraient avoir honte. Je ne comprends pas ce que la mère de Phil vient faire dans ce match».

Pep Guardiola souligne toutefois que ses critiques ne visent pas le club adverse: «Ce n'est pas United, ce sont les gens, vous savez». Au final, beaucoup de bruit pour un match aussi peu spectaculaire.