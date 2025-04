1/5 Les choses ne vont pas bien du tout pour Ruben Amorim (à droite) à Manchester United en ce moment. Photo: keystone-sda.ch

Pascal Keusch

38 points après 32 matches. 14e au classement. C'est peu dire que Manchester United est profondément en crise cette saison. L'équipe de Ruben Amorim a même établi un record négatif en perdant à Newcastle ce week-end (4-1).

À six journées de la fin, une chose est déjà certaine : les Red Devils n’ont jamais récolté aussi peu de points sur une saison de Premier League. Même en remportant leurs six derniers matches, ils n’atteindraient que 56 unités. Et si le classement reste en l’état, Manchester United signera tout simplement sa pire saison en championnat depuis 52 ans.

«Que des paroles en l'air»

Le capitaine Bruno Fernandes s'est présenté devant la presse après la défaite à Newcastle et a admis qu'il était «naturellement très facile de critiquer le club en ce moment, car il n'a jamais autant souffert qu'actuellement». Malgré tout, il veut regarder vers l'avant et se montre positif en vue du match retour en Europa League contre Lyon (jeudi, 21h, 2-2 à l'aller). Avec une éventuelle victoire en Europa League, Manchester United décrocherait une place en Champions League.

Cette déclaration n'est pas du tout appréciée par l'icône Roy Keane. L'ancien capitaine des Red Devils a une fois de plus choisi des mots durs contre son ancien club sur Sky: «Bruno se présente devant les micros, mais ce qui sort ensuite, ce ne sont que des mots vides». Il poursuit en lançant: «Je me demande pourquoi nous devrions encore écouter les joueurs de United». Roy Keane ne remet pas en question les qualités footballistiques du Portugais - mais sa capacité à être un leader.

Il manque de qualité

Une autre légende de Manchester United, Gary Neville, est du même avis. «A l'exception de Bruno Fernandes et peut-être d'Amad Diallo», l'équipe est «inférieure à la moyenne en termes de qualité à tous les postes». Dans un entretien avec NBC Sports, l'Anglais estime que la situation est «préoccupante».

Gary Neville estime qu'il faudra agir cet été dans tous les secteurs de l'équipe, et que le plus important est de trouver un nouvel avant-centre. Mais cette recherche ne sera pas facile: «Sept ou huit équipes de haut de classement en Premier League ont besoin d'un avant-centre. Et qui préfère aller à Manchester United plutôt qu'à Liverpool ou Arsenal aujourd'hui?»