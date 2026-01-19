Wayne Rooney est sourd d'une oreille

Blick Sport

En 559 apparitions avec le maillot de Manchester United, Wayne Rooney a marqué le club de son empreinte. Il a fait partie d'une de ces générations dorées sous Sir Alex Ferguson, l'attaquant anglais ayant remporté cinq Premier League et une Ligue des champions avec le club mancunien. Avec 253 buts entre 2004 et 2017, il n'a de loin pas volé son statut de légende du club.

Aujourd'hui et après un parcours plus difficile en tant qu'entraîneur, Wayne Rooney est devenu consultant pour la BBC. Sauf qu'un problème de santé l'entrave parfois dans ces nouvelles fonctions. L'Anglais a en effet révélé au «Daily Mail» être atteint de surdité à l'oreille gauche. «Lorsque le niveau sonore est trop élevé, j'ai dû mal à entendre ce que me disent les gens autour de moi», explique-t-il.

Pour le moment, l'ancien international anglais n'a pas révélé comment et depuis quand il est atteint de ce problème. Mais ce n'est pas la première fois que les oreilles de Wayne Rooney font parler d'elles. Il y a 17 ans, il s'était déchiré cette partie de son corps après une soirée à bord d'un yacht de luxe.