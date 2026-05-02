Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
34
38
73
2
Manchester City FC
33
37
70
3
Manchester United FC
34
14
61
4
Liverpool FC
34
13
58
5
Aston Villa
34
5
58
6
Brighton & Hove Albion FC
34
9
50
7
AFC Bournemouth
34
0
49
8
Chelsea FC
34
8
48
9
Brentford FC
34
3
48
10
Fulham FC
34
-2
48
11
Everton FC
34
0
47
12
Sunderland AFC
34
-9
46
13
Crystal Palace FC
33
-3
43
14
Leeds United
35
-5
43
15
Newcastle United FC
34
-4
42
16
Nottingham Forest
34
-4
39
17
West Ham United FC
34
-16
36
18
Tottenham Hotspur FC
34
-10
34
19
Burnley FC
35
-36
20
20
Wolverhampton Wanderers FC
34
-38
17