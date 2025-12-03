Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
13
18
30
2
Manchester City FC
14
16
28
3
Chelsea FC
13
12
24
4
Aston Villa
13
5
24
5
Brighton & Hove Albion FC
13
5
22
6
Sunderland AFC
13
4
22
7
Manchester United FC
13
1
21
8
Liverpool FC
13
0
21
9
Everton FC
14
-2
21
10
Crystal Palace FC
13
6
20
11
Tottenham Hotspur FC
14
5
19
12
Brentford FC
13
1
19
13
Newcastle United FC
14
1
19
14
AFC Bournemouth
14
-3
19
15
Fulham FC
14
-3
17
16
Nottingham Forest
13
-9
12
17
West Ham United FC
13
-12
11
18
Leeds United
13
-12
11
19
Burnley FC
13
-12
10
20
Wolverhampton Wanderers FC
13
-21
2