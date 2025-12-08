Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
15
19
33
2
Manchester City FC
15
19
31
3
Aston Villa
15
7
30
4
Crystal Palace FC
15
8
26
5
Chelsea FC
15
10
25
6
Everton FC
15
1
24
7
Brighton & Hove Albion FC
15
4
23
8
Sunderland AFC
15
1
23
9
Liverpool FC
15
0
23
10
Tottenham Hotspur FC
15
7
22
11
Newcastle United FC
15
2
22
12
Manchester United FC
14
1
22
13
AFC Bournemouth
15
-3
20
14
Brentford FC
15
-3
19
15
Fulham FC
15
-4
17
16
Leeds United
15
-10
15
17
Nottingham Forest
15
-11
15
18
West Ham United FC
15
-12
13
19
Burnley FC
15
-14
10
20
Wolverhampton Wanderers FC
14
-22
2