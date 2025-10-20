Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
8
12
19
2
Manchester City FC
8
11
16
3
AFC Bournemouth
8
3
15
3
Liverpool FC
8
3
15
5
Chelsea FC
8
7
14
6
Tottenham Hotspur FC
8
7
14
7
Sunderland AFC
8
3
14
8
Crystal Palace FC
8
4
13
9
Manchester United FC
8
-1
13
10
Brighton & Hove Albion FC
8
1
12
11
Aston Villa
8
0
12
12
Everton FC
8
0
11
13
Newcastle United FC
8
0
9
14
Fulham FC
8
-4
8
15
Leeds United
8
-6
8
16
Brentford FC
7
-3
7
17
Burnley FC
8
-6
7
18
Nottingham Forest
8
-10
5
19
West Ham United FC
7
-10
4
20
Wolverhampton Wanderers FC
8
-11
2