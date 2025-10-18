Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
7
11
16
2
Liverpool FC
7
4
15
3
Tottenham Hotspur FC
7
8
14
4
AFC Bournemouth
7
3
14
5
Manchester City FC
7
9
13
6
Crystal Palace FC
7
4
12
7
Chelsea FC
7
4
11
8
Everton FC
7
2
11
9
Sunderland AFC
7
1
11
10
Manchester United FC
7
-2
10
11
Newcastle United FC
7
1
9
12
Brighton & Hove Albion FC
7
0
9
13
Aston Villa
7
-1
9
14
Fulham FC
7
-3
8
15
Leeds United
7
-4
8
16
Brentford FC
7
-3
7
17
Nottingham Forest
7
-7
5
18
Burnley FC
7
-8
4
19
West Ham United FC
7
-10
4
20
Wolverhampton Wanderers FC
7
-9
2