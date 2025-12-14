DE
West Ham United FC
West Ham United FC
Dès 15:00
Aston Villa
Aston Villa
West Ham United FC
West Ham United FC
Dès 15:00
Vs
Aston Villa
Aston Villa
Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
16
20
36
2
Manchester City FC
Manchester City FC
15
19
31
3
Aston Villa
Aston Villa
15
7
30
4
Chelsea FC
Chelsea FC
16
12
28
5
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
15
8
26
6
Liverpool FC
Liverpool FC
16
2
26
7
Manchester United FC
Manchester United FC
15
4
25
8
Everton FC
Everton FC
16
-1
24
9
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
16
2
23
10
Sunderland AFC
Sunderland AFC
15
1
23
11
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
15
7
22
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
15
2
22
13
Fulham FC
Fulham FC
16
-3
20
14
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
15
-3
20
15
Brentford FC
Brentford FC
15
-3
19
16
Leeds United
Leeds United
15
-10
15
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
15
-11
15
18
West Ham United FC
West Ham United FC
15
-12
13
19
Burnley FC
Burnley FC
16
-15
10
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
16
-26
2
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Anthony
Taylor
Angleterre
Coup d’envoi
dimanche
14 décembre 2025 à 15:00
Stade
Londres, Angleterre
London Stadium
Capacité
66 000
