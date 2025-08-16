Équipe
J.
DB.
PT.
1
Liverpool FC
1
2
3
2
Arsenal FC
0
0
0
2
Aston Villa
0
0
0
2
Brentford FC
0
0
0
2
Brighton & Hove Albion FC
0
0
0
2
Burnley FC
0
0
0
2
Chelsea FC
0
0
0
2
Crystal Palace FC
0
0
0
2
Everton FC
0
0
0
2
Fulham FC
0
0
0
2
Leeds United
0
0
0
2
Manchester City FC
0
0
0
2
Manchester United FC
0
0
0
2
Newcastle United FC
0
0
0
2
Nottingham Forest
0
0
0
2
Sunderland AFC
0
0
0
2
Tottenham Hotspur FC
0
0
0
2
West Ham United FC
0
0
0
2
Wolverhampton Wanderers FC
0
0
0
20
AFC Bournemouth
1
-2
0