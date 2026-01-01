Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
19
25
45
2
Manchester City FC
18
26
40
3
Aston Villa
19
7
39
4
Liverpool FC
18
4
32
5
Chelsea FC
19
11
30
6
Manchester United FC
19
4
30
7
Sunderland AFC
18
2
28
8
Everton FC
19
0
28
9
Brentford FC
18
2
26
10
Newcastle United FC
19
2
26
11
Crystal Palace FC
18
1
26
12
Fulham FC
18
-1
26
13
Tottenham Hotspur FC
18
4
25
14
Brighton & Hove Albion FC
19
1
25
15
AFC Bournemouth
19
-6
23
16
Leeds United
18
-7
20
17
Nottingham Forest
19
-12
18
18
West Ham United FC
19
-17
14
19
Burnley FC
19
-17
12
20
Wolverhampton Wanderers FC
19
-29
3