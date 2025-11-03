Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
10
15
25
2
Manchester City FC
10
12
19
3
Liverpool FC
10
4
18
4
AFC Bournemouth
10
3
18
5
Tottenham Hotspur FC
10
9
17
6
Chelsea FC
10
7
17
7
Sunderland AFC
9
4
17
8
Manchester United FC
10
1
17
9
Crystal Palace FC
10
5
16
10
Brighton & Hove Albion FC
10
2
15
11
Aston Villa
10
-1
15
12
Brentford FC
10
-2
13
13
Newcastle United FC
10
-1
12
14
Fulham FC
10
-2
11
15
Everton FC
9
-3
11
16
Leeds United
10
-8
11
17
Burnley FC
10
-7
10
18
West Ham United FC
10
-11
7
19
Nottingham Forest
10
-12
6
20
Wolverhampton Wanderers FC
10
-15
2