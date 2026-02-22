DE
Nottingham Forest
Nottingham Forest
Dès 15:00
Liverpool FC
Liverpool FC
Nottingham Forest
Nottingham Forest
Dès 15:00
Vs
Liverpool FC
Liverpool FC
Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
27
32
58
2
Manchester City FC
Manchester City FC
27
31
56
3
Aston Villa
Aston Villa
27
10
51
4
Chelsea FC
Chelsea FC
27
17
45
5
Manchester United FC
Manchester United FC
26
10
45
6
Liverpool FC
Liverpool FC
26
6
42
7
Brentford FC
Brentford FC
27
3
40
8
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
27
-2
38
9
Everton FC
Everton FC
26
-1
37
10
Newcastle United FC
Newcastle United FC
27
-1
36
11
Sunderland AFC
Sunderland AFC
26
-3
36
12
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
27
2
34
13
Fulham FC
Fulham FC
26
-5
34
14
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
26
-4
32
15
Leeds United
Leeds United
27
-9
31
16
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
26
-1
29
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
26
-13
27
18
West Ham United FC
West Ham United FC
27
-17
25
19
Burnley FC
Burnley FC
27
-23
19
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
27
-32
10
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Anthony
Taylor
Angleterre
Coup d’envoi
dimanche
22 février 2026 à 15:00
Stade
Nottingham, Angleterre
City Ground
Capacité
30 404
