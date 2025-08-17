Équipe
J.
DB.
PT.
1
Manchester City FC
1
4
3
2
Sunderland AFC
1
3
3
2
Tottenham Hotspur FC
1
3
3
4
Liverpool FC
1
2
3
5
Brighton & Hove Albion FC
1
0
1
5
Fulham FC
1
0
1
7
Aston Villa
1
0
1
7
Newcastle United FC
1
0
1
9
Arsenal FC
0
0
0
9
Brentford FC
0
0
0
9
Chelsea FC
0
0
0
9
Crystal Palace FC
0
0
0
9
Everton FC
0
0
0
9
Leeds United
0
0
0
9
Manchester United FC
0
0
0
9
Nottingham Forest
0
0
0
17
AFC Bournemouth
1
-2
0
18
Burnley FC
1
-3
0
18
West Ham United FC
1
-3
0
20
Wolverhampton Wanderers FC
1
-4
0