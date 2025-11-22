Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
12
18
29
2
Chelsea FC
12
12
23
3
Manchester City FC
12
14
22
4
Aston Villa
12
4
21
5
Crystal Palace FC
12
7
20
6
Brighton & Hove Albion FC
12
3
19
7
Sunderland AFC
12
3
19
8
AFC Bournemouth
12
-1
19
9
Tottenham Hotspur FC
12
6
18
10
Manchester United FC
11
1
18
11
Liverpool FC
12
-2
18
12
Brentford FC
12
-1
16
13
Everton FC
11
-1
15
14
Newcastle United FC
12
-2
15
15
Fulham FC
12
-3
14
16
Nottingham Forest
12
-7
12
17
West Ham United FC
12
-10
11
18
Leeds United
12
-11
11
19
Burnley FC
12
-10
10
20
Wolverhampton Wanderers FC
12
-20
2