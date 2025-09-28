Équipe
J.
DB.
PT.
1
Liverpool FC
6
5
15
2
Crystal Palace FC
6
5
12
3
Tottenham Hotspur FC
6
7
11
4
Sunderland AFC
6
3
11
5
AFC Bournemouth
6
1
11
6
Manchester City FC
6
8
10
7
Arsenal FC
5
8
10
8
Chelsea FC
6
3
8
9
Fulham FC
5
1
8
10
Brighton & Hove Albion FC
6
0
8
11
Leeds United
6
-3
8
12
Everton FC
5
1
7
13
Brentford FC
6
-2
7
14
Manchester United FC
6
-4
7
15
Newcastle United FC
5
0
6
16
Nottingham Forest
6
-5
5
17
Burnley FC
6
-7
4
18
Aston Villa
5
-4
3
19
West Ham United FC
5
-8
3
20
Wolverhampton Wanderers FC
6
-9
1