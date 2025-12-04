Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
14
20
33
2
Manchester City FC
14
16
28
3
Aston Villa
14
6
27
4
Chelsea FC
14
10
24
5
Crystal Palace FC
14
7
23
6
Sunderland AFC
14
4
23
7
Brighton & Hove Albion FC
14
4
22
8
Liverpool FC
14
0
22
9
Manchester United FC
13
1
21
10
Everton FC
14
-2
21
11
Tottenham Hotspur FC
14
5
19
12
Newcastle United FC
14
1
19
13
Brentford FC
14
-1
19
14
AFC Bournemouth
14
-3
19
15
Fulham FC
14
-3
17
16
Nottingham Forest
14
-8
15
17
Leeds United
14
-10
14
18
West Ham United FC
13
-12
11
19
Burnley FC
14
-13
10
20
Wolverhampton Wanderers FC
14
-22
2