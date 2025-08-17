DE
Manchester United FC
Manchester United FC
Dès 17:30
Arsenal FC
Arsenal FC
Manchester United FC
Manchester United FC
Dès 17:30
Vs
Arsenal FC
Arsenal FC
Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Manchester City FC
Manchester City FC
1
4
3
2
Sunderland AFC
Sunderland AFC
1
3
3
2
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
1
3
3
4
Liverpool FC
Liverpool FC
1
2
3
5
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
1
0
1
5
Fulham FC
Fulham FC
1
0
1
7
Aston Villa
Aston Villa
1
0
1
7
Newcastle United FC
Newcastle United FC
1
0
1
9
Arsenal FC
Arsenal FC
0
0
0
9
Brentford FC
Brentford FC
0
0
0
9
Chelsea FC
Chelsea FC
0
0
0
9
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
0
0
0
9
Everton FC
Everton FC
0
0
0
9
Leeds United
Leeds United
0
0
0
9
Manchester United FC
Manchester United FC
0
0
0
9
Nottingham Forest
Nottingham Forest
0
0
0
17
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
1
-2
0
18
Burnley FC
Burnley FC
1
-3
0
18
West Ham United FC
West Ham United FC
1
-3
0
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
1
-4
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Simon
Hooper
Angleterre
Coup d’envoi
dimanche
17 août 2025 à 17:30
Stade
Manchester, Angleterre
Old Trafford
Capacité
75 635
