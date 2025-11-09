Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
11
15
26
2
Chelsea FC
11
10
20
3
Manchester City FC
10
12
19
4
Sunderland AFC
11
4
19
5
Tottenham Hotspur FC
11
9
18
6
Liverpool FC
10
4
18
7
AFC Bournemouth
10
3
18
8
Manchester United FC
11
1
18
9
Crystal Palace FC
10
5
16
10
Brighton & Hove Albion FC
10
2
15
11
Everton FC
11
-1
15
12
Aston Villa
10
-1
15
13
Brentford FC
10
-2
13
14
Newcastle United FC
10
-1
12
15
Fulham FC
11
-4
11
16
Leeds United
10
-8
11
17
Burnley FC
11
-8
10
18
West Ham United FC
11
-10
10
19
Nottingham Forest
10
-12
6
20
Wolverhampton Wanderers FC
11
-18
2