Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
11
15
26
2
Manchester City FC
Manchester City FC
11
15
22
3
Chelsea FC
Chelsea FC
11
10
20
4
Sunderland AFC
Sunderland AFC
11
4
19
5
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
11
9
18
6
Aston Villa
Aston Villa
11
3
18
7
Manchester United FC
Manchester United FC
11
1
18
8
Liverpool FC
Liverpool FC
11
1
18
9
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
11
-1
18
10
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
11
5
17
11
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
11
2
16
12
Brentford FC
Brentford FC
11
0
16
13
Everton FC
Everton FC
11
-1
15
14
Newcastle United FC
Newcastle United FC
11
-3
12
15
Fulham FC
Fulham FC
11
-4
11
16
Leeds United
Leeds United
11
-10
11
17
Burnley FC
Burnley FC
11
-8
10
18
West Ham United FC
West Ham United FC
11
-10
10
19
Nottingham Forest
Nottingham Forest
11
-10
9
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
11
-18
2
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Andrew
Madley
Angleterre
Coup d’envoi
samedi
22 novembre 2025 à 16:00
Stade
Liverpool, Angleterre
Anfield
Capacité
61 276
