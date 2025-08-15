Équipe
J.
DB.
PT.
1
AFC Bournemouth
0
0
0
1
Arsenal FC
0
0
0
1
Aston Villa
0
0
0
1
Brentford FC
0
0
0
1
Brighton & Hove Albion FC
0
0
0
1
Burnley FC
0
0
0
1
Chelsea FC
0
0
0
1
Crystal Palace FC
0
0
0
1
Everton FC
0
0
0
1
Fulham FC
0
0
0
1
Leeds United
0
0
0
1
Liverpool FC
0
0
0
1
Manchester City FC
0
0
0
1
Manchester United FC
0
0
0
1
Newcastle United FC
0
0
0
1
Nottingham Forest
0
0
0
1
Sunderland AFC
0
0
0
1
Tottenham Hotspur FC
0
0
0
1
West Ham United FC
0
0
0
1
Wolverhampton Wanderers FC
0
0
0