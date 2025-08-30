Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
2
6
6
2
Tottenham Hotspur FC
2
5
6
3
Liverpool FC
2
3
6
4
Chelsea FC
2
4
4
5
Nottingham Forest
2
2
4
6
Manchester City FC
2
2
3
7
Sunderland AFC
2
1
3
8
Everton FC
2
1
3
9
AFC Bournemouth
2
-1
3
10
Brentford FC
2
-1
3
10
Burnley FC
2
-1
3
12
Leeds United
2
-4
3
13
Fulham FC
2
0
2
14
Crystal Palace FC
2
0
2
15
Newcastle United FC
2
-1
1
16
Manchester United FC
2
-1
1
17
Aston Villa
2
-1
1
18
Brighton & Hove Albion FC
2
-2
1
19
Wolverhampton Wanderers FC
2
-5
0
20
West Ham United FC
2
-7
0