Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
20
26
48
2
Aston Villa
Aston Villa
20
9
42
3
Manchester City FC
Manchester City FC
19
26
41
4
Liverpool FC
Liverpool FC
19
4
33
5
Chelsea FC
Chelsea FC
19
11
30
6
Manchester United FC
Manchester United FC
19
4
30
7
Sunderland AFC
Sunderland AFC
19
2
29
8
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
20
3
28
9
Everton FC
Everton FC
19
0
28
10
Brentford FC
Brentford FC
19
2
27
11
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
19
1
27
12
Fulham FC
Fulham FC
19
-1
27
13
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
19
4
26
14
Newcastle United FC
Newcastle United FC
19
2
26
15
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
20
-7
23
16
Leeds United
Leeds United
19
-7
21
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
20
-14
18
18
West Ham United FC
West Ham United FC
20
-20
14
19
Burnley FC
Burnley FC
20
-19
12
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
20
-26
6
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Jarred
Gillett
Australie
Coup d’envoi
dimanche
04 janvier 2026 à 13:30
Stade
Leeds, Angleterre
Elland Road
Capacité
37 645
