Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
28
35
61
2
Manchester City FC
27
31
56
3
Aston Villa
28
8
51
4
Manchester United FC
27
11
48
5
Chelsea FC
27
17
45
6
Liverpool FC
27
7
45
7
Brentford FC
27
3
40
8
AFC Bournemouth
27
-2
38
9
Everton FC
27
-2
37
10
Fulham FC
27
-3
37
11
Newcastle United FC
27
-1
36
12
Sunderland AFC
27
-5
36
13
Crystal Palace FC
27
-3
35
14
Brighton & Hove Albion FC
27
2
34
15
Leeds United
27
-9
31
16
Tottenham Hotspur FC
27
-4
29
17
Nottingham Forest
27
-14
27
18
West Ham United FC
27
-17
25
19
Burnley FC
27
-23
19
20
Wolverhampton Wanderers FC
29
-31
13