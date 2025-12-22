DE
Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
17
21
39
2
Manchester City FC
Manchester City FC
17
25
37
3
Aston Villa
Aston Villa
17
9
36
4
Chelsea FC
Chelsea FC
17
12
29
5
Liverpool FC
Liverpool FC
17
3
29
6
Sunderland AFC
Sunderland AFC
17
2
27
7
Manchester United FC
Manchester United FC
17
3
26
8
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
17
2
26
9
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
17
2
24
10
Everton FC
Everton FC
17
-2
24
11
Newcastle United FC
Newcastle United FC
17
1
23
12
Brentford FC
Brentford FC
17
-1
23
13
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
17
3
22
14
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
17
-3
22
15
Fulham FC
Fulham FC
16
-3
20
16
Leeds United
Leeds United
17
-7
19
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
16
-8
18
18
West Ham United FC
West Ham United FC
17
-16
13
19
Burnley FC
Burnley FC
17
-15
11
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
17
-28
2
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Anthony
Taylor
Angleterre
Coup d’envoi
lundi
22 décembre 2025 à 21:00
Stade
Londres, Angleterre
Craven Cottage
Capacité
29 589
