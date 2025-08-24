Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
2
6
6
2
Tottenham Hotspur FC
2
5
6
3
Chelsea FC
2
4
4
4
Liverpool FC
1
2
3
4
Manchester City FC
2
2
3
6
Nottingham Forest
1
2
3
7
Sunderland AFC
2
1
3
8
AFC Bournemouth
2
-1
3
9
Brentford FC
2
-1
3
9
Burnley FC
2
-1
3
11
Leeds United
2
-4
3
12
Brighton & Hove Albion FC
1
0
1
12
Fulham FC
1
0
1
14
Crystal Palace FC
1
0
1
14
Newcastle United FC
1
0
1
16
Aston Villa
2
-1
1
17
Everton FC
1
-1
0
17
Manchester United FC
1
-1
0
19
Wolverhampton Wanderers FC
2
-5
0
20
West Ham United FC
2
-7
0