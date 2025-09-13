Équipe
J.
DB.
PT.
1
Liverpool FC
3
4
9
2
Chelsea FC
3
6
7
3
Arsenal FC
3
5
6
4
Tottenham Hotspur FC
3
4
6
5
Everton FC
3
2
6
5
Sunderland AFC
3
2
6
7
AFC Bournemouth
3
0
6
8
Crystal Palace FC
3
3
5
9
Manchester United FC
3
0
4
10
Nottingham Forest
3
-1
4
11
Brighton & Hove Albion FC
3
-1
4
12
Leeds United
3
-4
4
13
Manchester City FC
3
1
3
14
Burnley FC
3
-2
3
15
Brentford FC
3
-2
3
16
West Ham United FC
3
-4
3
17
Newcastle United FC
3
-1
2
18
Fulham FC
3
-2
2
19
Aston Villa
3
-4
1
20
Wolverhampton Wanderers FC
3
-6
0