Équipe
J.
DB.
PT.
1
Liverpool FC
5
6
15
2
Arsenal FC
5
8
10
3
Tottenham Hotspur FC
5
7
10
4
AFC Bournemouth
5
1
10
5
Crystal Palace FC
5
4
9
6
Chelsea FC
5
5
8
7
Sunderland AFC
5
2
8
8
Fulham FC
5
1
8
9
Manchester City FC
5
4
7
10
Everton FC
5
1
7
11
Manchester United FC
5
-2
7
12
Leeds United
5
-3
7
13
Newcastle United FC
5
0
6
14
Brighton & Hove Albion FC
5
-2
5
15
Nottingham Forest
5
-4
5
16
Burnley FC
5
-3
4
17
Brentford FC
5
-4
4
18
Aston Villa
5
-4
3
19
West Ham United FC
5
-8
3
20
Wolverhampton Wanderers FC
5
-9
0