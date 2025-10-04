DE
Chelsea FC
Chelsea FC
Dès 18:30
Liverpool FC
Liverpool FC
Chelsea FC
Chelsea FC
Dès 18:30
Vs
Liverpool FC
Liverpool FC
Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Liverpool FC
Liverpool FC
6
5
15
2
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
7
3
14
3
Arsenal FC
Arsenal FC
6
9
13
4
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
6
5
12
5
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
6
7
11
6
Sunderland AFC
Sunderland AFC
6
3
11
7
Manchester City FC
Manchester City FC
6
8
10
8
Chelsea FC
Chelsea FC
6
3
8
9
Everton FC
Everton FC
6
1
8
10
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
6
0
8
11
Fulham FC
Fulham FC
7
-3
8
12
Leeds United
Leeds United
6
-3
8
13
Brentford FC
Brentford FC
6
-2
7
14
Manchester United FC
Manchester United FC
6
-4
7
15
Newcastle United FC
Newcastle United FC
6
-1
6
16
Aston Villa
Aston Villa
6
-2
6
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
6
-5
5
18
Burnley FC
Burnley FC
6
-7
4
19
West Ham United FC
West Ham United FC
6
-8
4
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
6
-9
1
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Anthony
Taylor
Angleterre
Coup d’envoi
samedi
04 octobre 2025 à 18:30
Stade
Londres, Angleterre
Stamford Bridge
Capacité
40 341
