Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
17
21
39
2
Manchester City FC
17
25
37
3
Aston Villa
17
9
36
4
Chelsea FC
17
12
29
5
Manchester United FC
18
4
29
6
Liverpool FC
17
3
29
7
Sunderland AFC
17
2
27
8
Crystal Palace FC
17
2
26
9
Brighton & Hove Albion FC
17
2
24
10
Everton FC
17
-2
24
11
Newcastle United FC
18
0
23
12
Brentford FC
17
-1
23
13
Fulham FC
17
-2
23
14
Tottenham Hotspur FC
17
3
22
15
AFC Bournemouth
17
-3
22
16
Leeds United
17
-7
19
17
Nottingham Forest
17
-9
18
18
West Ham United FC
17
-16
13
19
Burnley FC
17
-15
11
20
Wolverhampton Wanderers FC
17
-28
2